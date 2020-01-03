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  4. Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı

Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:52 | Son Güncelleme

Bursa'da lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı

Bursa'da öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için İnegöl ilçesinde 55 kök hücre bağışında bulunuldu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2. sınıf öğrencisi Bulut, 3 ay önce öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lenf kanseri teşhisi konuldu.

Bulut ve İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşlara kök hücre bağışlamaları için çağrıda bulunuldu.

İnegöl Belediyesi önüne kurulan Kızılay aracında 30-31 Aralık ve 2-3 Ocak tarihlerinde 55 kök hücre kaydı alındı.

Elif Azra Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çağrısına kulak veren herkese teşekkür etti.

Sadece kendisi adına değil kök hücre bağışı bekleyen arkadaşları adına da konuştuğunu ifade eden Bulut, "Umarım kimse vazgeçmez ve ben olmasam bile birilerini kurtarırız. Çok katılım olmuş. Unutmayın ki, kanser değil biz güçlüyüz." dedi.

Bağışlar ile ilgili bilgi veren Kızılay doktoru Abdulkadir Kılıç ise "İnegöl’de 55 kök hücre kaydı ve 200 kan bağışı alındı. Tüm vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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