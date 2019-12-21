HABER

Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:26 | Son Güncelleme

BURSA'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan lodos, akşam etkisini artırdı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Bursa'da hava sıcaklığının lodosun etkisiyle akşam saatlerinde 18 dereceye kadar çıkarken, aralıklarla yağış da gözlendi. Şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO gün boyu seferlerini iptal etti.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da şaşırtan olay: Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyorDiyarbakır'da şaşırtan olay: Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor
Erdoğan: CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağızErdoğan: CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız
Yasak aşk yaşadığı adamı öldürüp intihar etmişti, cenazeler Adli Tıp’a kaldırıldıYasak aşk yaşadığı adamı öldürüp intihar etmişti, cenazeler Adli Tıp’a kaldırıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de polisi alarma geçiren olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 ağır yaralı

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Karabük Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' uyarısı! Gittikçe yayılıyor

Sağlık Müdürlüğü'nden kritik uyarı! Gittikçe yayılıyor...

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.