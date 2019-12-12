HABER

Bursa’da lokale kumar baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:32 | Son Güncelleme

Bursa’da ahlak polisi, kumar oynattığı iddia edilen bir lokale operasyon düzenledi.

Bursa’da lokale kumar baskını

Bursa’da ahlak polisi, kumar oynattığı iddia edilen bir lokale operasyon düzenledi. Çok sayıda malzemenin ele geçirildiği operasyon anı kameraya yansıdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Odunluk Mahallesi’nde bir lokalde yasa dışı kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Polis, iş yerinde bulunan kişilerin bir kısmının il dışından gelerek kumar oynadığını tespit etti. Para yerine geçen 15 adet çip ve 104 adet iskambil kağıdına el konuldu. Ayrıca dernek lokalinde yapılan aramada çatıya çıkan balkon kısmına saklanmış gri çantada takım halinde 500 adet poker çipi, 5 adet kırmızı renkli büyük zar, 2 adet açılmamış iskambil kağıdı ve çeşitli yerlerde oyun oynamaya hazır halde 47 deste iskambil kağıdı, çok sayıda poker çipi, 4 adet zar, 3 adet metal sarı renkli şans pulu ele geçirildi. Yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen
şahıslara ve kapalı alanda sigara içildiğinden dernek lokaline idari işlem yapıldı. Lokale üye olmadığı halde lokalde bulunan
şahıslar tespit edilerek gerekli işlemlere başlandı. Sorumlu H.A. ise gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı baskın kameraya da yansıdı.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 101’inci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 101’inci gününde
Antalya'da 'hortum' tatbikatıAntalya'da 'hortum' tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.