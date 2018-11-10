HABER

Bursa'da LÖSEV'in bağış kumbaralarının çalınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Olayla ilgili bir şüpheli daha yakalandı

Bursa'da, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) ait bağış kumbaralarının çalınmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde farklı iş yerlerinde LÖSEV'e ait 2 kumbarayı çalan şüphelinin kimliğini, bölgedeki güvenlik kameralarından tespit etti.

Ekipler, hırsızlık ve gasp olaylarından sabıkası bulunan U.A'yı (25), Osmangazi'deki bir parkta uyurken yakaladı.

U.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki restoranda bulunan LÖSEV'e ait bağış kumbarası 8 Kasım'da çalınmıştı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli Ş.K'yi (27) gözaltına almıştı.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi duygulandırdıÖğrencilerin 10 Kasım koreografisi duygulandırdı
Başkan Işıklar 10 Kasım’da 10 bin Nutuk dağıttıBaşkan Işıklar 10 Kasım’da 10 bin Nutuk dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kumbara Lösev

En Çok Okunan Haberler

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.