Bursa'da LÖSEV'in bağış kumbaralarının çalınması

Bursa'da, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) ait bağış kumbaralarının çalınmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde farklı iş yerlerinde LÖSEV'e ait 2 kumbarayı çalan şüphelinin kimliğini, bölgedeki güvenlik kameralarından tespit etti.

Ekipler, hırsızlık ve gasp olaylarından sabıkası bulunan U.A'yı (25), Osmangazi'deki bir parkta uyurken yakaladı.

U.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki restoranda bulunan LÖSEV'e ait bağış kumbarası 8 Kasım'da çalınmıştı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli Ş.K'yi (27) gözaltına almıştı.

