Bursa'da LPG'li araç alev alev yandı

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Hidayet Saray (41) yönetimindeki 16 FU 899 plakalı otomobil İzmir Yolu'ndan Soğanlı Mahallesi istikametine döndüğü sırada bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Aracın LPG'li olması nedeniyle polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.
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