HABER

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bursa’da eğitim alarak meslek edinen mahkumlar, 4 okulun boya, badana tadilat işlemlerini gerçekleştirdi.

Bursa’da eğitim alarak meslek edinen mahkumlar, 4 okulun boya, badana tadilat işlemlerini gerçekleştirdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, "Bu projeyle herkes kazanıyor" dedi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ‘’Hayatını Renkelendir Projesi’’ kapsamında, 14 Haziran-02 Eylül 2019 tarihleri arasında Selçukgazi İlkokulu, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osmangazi Üftade İmam Hatip Ortaokulu ile Hacı Akkadın Tarman Ortaokulu’nun boya, badana ve tadilat işleri gerçekleştirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın proje ile herkesin kazandığını belirterek, "Bu projeyi iki aşamada değerlendiriyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün açtığı meslek edindirme kurslarını başarı ile tamamlayan hükümlüler MESYEB tarafından verilen sertifikaları ile nitelikli eleman olarak mezun oluyorlar. İş bulmaları daha da kolaylaşıyor. İkinci olarak, proje sosyal yönü ile de çok değerli. Kamu yararına ücretsiz çalışan hükümlüler okulları boyayarak yeni döneme hazırlıyorlar. Bu projede herkes kazanmış oluyor. Emeği geçen herkesi ve meslek edinen yükümlüleri tebrik diyorum’’ dedi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce tedarik edilen boyalar ve denetimli serbestlik tedbiri verilerek kamu yararına ücretsiz çalışan hükümlüler, yaz tatili boyunca okulları pırıl pırıl yaptı. Okul yöneticileri de emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Kafa kafaya girdiler...

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.