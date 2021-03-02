Bursa’da makas atma sevdası canından edecekti

Bursa’da, bir motosiklet sürücüsü, makas atmak isterken önce park halindeki, sonra seyir halindeki araca çarparak ağır yaralandı.

Kaza Yıldırım Eğitim Caddesi’nde meydana geldi. 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte en çok yapılan hatalardan birini yaptı. Başında kask olmadığı anlaşılan genç, makas atarken önce park halindeki bir araca, ardından seyir halindeki bir araca çarparak yere savruldu. Kaza sonrası yere yığılan ve şuuru kapanan genci gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

