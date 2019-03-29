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Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 22:47 | Son Güncelleme

Bursa’da aşırı hızla makas atan otomobilin sürücü az kalsın faciaya sebep oluyordu.

Bursa’da aşırı hızla makas atan otomobilin sürücü az kalsın faciaya sebep oluyordu. Önündeki otomobile arkadan çarpan ve otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü ile duraktaki bir kişi yaralandı. Kaza dehşeti ise arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; makas atan araç sürücüsü, onun çarptığı aracın sürücüsü ve otobüs durağında bekleyen şahıs yaralandı.
Trafikte makas atan lüks aracın ticari araca çarparak sebep olduğu kaza ucuz atlatıldı. Trafikte makas atarak ilerleyen, kuralları hiçe sayan sürücülerin yol açtığı tehlikeyse bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da makas faciası kameraya böyle yansıdı
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