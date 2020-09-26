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Bursa’da makilik alanda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde makilik alanda başlayan yangın itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tatkavaklı Demirdere yolu TOKİ konutları yanındaki makilik alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi Mahalle Muhtarı Mehmet Orak ve vatandaşlar yaptı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde makilik alanda başlayan yangın itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tatkavaklı Demirdere yolu TOKİ konutları yanındaki makilik alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi Mahalle Muhtarı Mehmet Orak ve vatandaşlar yaptı. Fabrikalar bölgesine doğru ilerleyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve belediye ekipleri de müdahalede bulundu. Hızla büyüyen yangın kiraz sapı kurutan bir tesisin sınırına kadar dayandı.
İtfaiye ekipleri ve Belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Tesis sahibi ve diğer vatandaşlar bizzat alevlerin arasına girip, yangına müdahale eden Tatkavaklı Muhtarı Mehmet Orak’a özellikle teşekkür ettiler.

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