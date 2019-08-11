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Bursa'da makilik alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri 5 arazöz araç ile yangına müdahale ediyor. Bölgede yerleşim alanı ya da orman bulunmadığı belirtildi.

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