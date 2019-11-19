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Bursa’da mangal kömürü iki arabayı kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Bursa’da park halindeki 2 araç, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar sebebiyle küle döndü.

Bursa’da park halindeki 2 araç, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar sebebiyle küle döndü. Araçlarını park edip parkta turan çıkan aileler geri döndüklerinde araçlarını hurda halinde buldu.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Bursa Botanik Park Bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe gelen bir aile mangal yaktı. Sonrasında söndürülmeyen mangaldan sıçrayan kıvılcımlar iki aracın yanmasına sebep oldu. Kısa sürede iki araç alev topuna dönerken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, iki araç kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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