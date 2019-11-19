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Bursa'da marketten 20 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bursa'da marketten 20 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasında

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir marketten 20 bin lira çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altıparmak Mahallesi'ndeki bir markete gelen şüpheli, içeride bir süre dolaştıktan sonra kasa bölümüne geçti.

Kasiyerin yerinde olmadığını gören şüpheli, kasanın yanında bulunan ve bankaya teslim edilmek üzere hazırlanan 20 bin lirayı çalıp kaçtı.

Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kasanın yanındaki paraları çalıp kaçması görüntülerde yer alan hırsızın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa güvenlik kamerası hırsızlık

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