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Bursa'da marketten bıçaklı gasp

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

Merkez Nilüfer ilçesinde girdiği marketin çalışanını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Olay, marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Bursa'da bir market çalışanını bıçak zoruyla gasbettiği ve 150 lira aldıktan sonra kaçtığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Mavi Cadde'deki markete giren şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra kasiyere bıçak çekerek, kasadaki paraları vermesini istedi.

Zanlının, kasiyerden aldığı paralarla marketten ayrıldığı ihbarı üzerine, polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen gasp şüphelisi Ö.Ö'yü, aynı mahallede gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde, market çalışanından gasbettiği ileri sürülen 150 lira ile olayda kullandığı sustalı bıçak ele geçirildi.

Öte yandan bıçaklı gasp olayı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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bıçaklı gasp Bursa market

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