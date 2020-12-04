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Bursa’da maskeli ve silahlı şahıslar PTT’yi soydu

04.12.2020 10:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncu PTT şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştı.Olay, sabah saat 09.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Çocuk Parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek veznedara silah doğrultup kasadaki paraları istedi.

Bursa’da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncu PTT şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştı.
Olay, sabah saat 09.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Çocuk Parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek veznedara silah doğrultup kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin lirayı alan iki kişi daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
Kaçan iki soyguncuyu arama çalışması devam ediyor.

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