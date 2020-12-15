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  4. Bursa’da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı

Bursa’da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı

15.12.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kendisini maske takması konusunda uyaran polis ekibine saldırarak hakaret eden bir kadın, daha sonra çığlık atarak kaçmaya çalıştı.Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu önünde meydana geldi.

Bursa’da kendisini maske takması konusunda uyaran polis ekibine saldırarak hakaret eden bir kadın, daha sonra çığlık atarak kaçmaya çalıştı.
Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği’nde görevli polis memuru, bir kadının maske takmadığını gördü. Polis, korona virüs tedbirlerine uymayan kadının yanına giderek, maske takmasını söyledi. Bu uyarıya sinirlenen kadın polis memuruna hakaretler ederek, vurmaya başladı. Korona virüs kurallarını ihlal eden kadın, bağırmaya başladı. Polis ekibi, öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı. İsmi Gamze S. olduğu öğrenilen kadın, polisten defalarca kez kaçmaya çalıştı. Ancak polis Gamze S.’nin kaçmasını engelledi. Polise mukavemet gösteren Gamze S., gözaltına alınmaya direnince olay yerine annesi olduğunu iddia eden kimliği belirsiz bir kişi geldi. Kimliği belirsiz kişi önce polis memurlarına hakaret etti. Öfkeli kadın Gamze S.’nin polis memuruna vurduğunu öğrenince bu kez de Gamze S.’ye saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi. Polis memurlarıyla konuşan Gamze S., "Sen bana bağırdın. Ben sinir hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Özür dilerim. Annemi kaybettim. Moralim çok bozuk. Vurduğum için özür dilerim" ifadelerini kullandı. O anlar ise kamera görüntülerine anbean yansıdı.
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesilen Gamze S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Gamze S. hakkında görevli memura mukavemet ve hakaretten adli işlem başlatıldı

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