HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence

Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bursa’da tüm uyarılara karşın, bazı kişiler koronavirüs tedbirlerine uymuyor. Yol ortasında bir grup vatandaş, araçlarının etrafında halay çekerken, tavuk alma etkinliğinde de kabalık, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan eğlendi. Bazı kişilerin ise eldivenli ve maskeli halay çekmesi dikkat çekti.

Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence

Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirirken; düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi. Ancak kentte tüm uyarılara karşın, bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüldü. Araçlarını tek sıra halinde sokak boyunca park eden 9 kişilik bir grup, açtıkları müzikle birlikte yol üzerinde halay çekmeye başladı. Araçların etrafında halay çekerek sosyal mesafeyi gözetmeyen vatandaşlar, maske kuralına da uymadı. Çevrelerindekiler ise, halay çeken grubu izledi. Grup daha sonra birbirlerini alkışlayarak eğlencelerine devam etti.

'TAVUK ALMA'DA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Kentin bir başka tavuk alma eğlencesinde tedbirlere uyulmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, küçük çocukların da bulunduğu bir grup, sosyal mesafeye dikkat etmeyerek yürüdü. Bazı kişilerinde maske takmadığı görülürken, kısa sürede oluşan kalabalık bölge halkının tepkisine neden oldu.

ELDİVENLİ, MASKELİ HALAY

Sosyal medyaya da yansıyan diğer bir eğlence etkinliğinde ise, yaklaşık 30 kişilik bir grup ellerine eldiven geçirerek halay çekti. Maske kuralına uyduğu gözlenen grup ile birlikte bazı davetlilerin sosyal mesafe gözetmeksizin yan yana oturlduğu dikkat çekti.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!
Sosyal mesafesiz düğünde müzisyenden ilginç sitem!Sosyal mesafesiz düğünde müzisyenden ilginç sitem!
Bu uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!Bu uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Sosyal mesafesiz düğünde müzisyenden ilginç sitem! 'Hem oynuyorsunuz hem de...'
Sosyal mesafesiz düğünde müzisyenden ilginç sitem!
Yönetime kızınca sitenin kapısını otomobille yerinden böyle söktü
Yönetime sinirlenince yaptığı 'pes' dedirtti
Ağrı Dağı kamp alanları pislikten geçilmiyor
Ağrı Dağı'nda şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü
Hırsızlar kaçtı, bekçi kovaladı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Onlar kaçtı, bekçi kovaladı! İşte o anlar
Tarihi Narmanlı Han’daki kafede çanta hırsızlığı kamerada
İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Genç kız büyük şok yaşadı
Kuryenin düşürdüğü kutu panik yarattı
Kuryenin düşürdüğü kutu panik yarattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.