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Bursa'da 'meme kanseri' paneli

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 19:11 | Son Güncelleme

PEMBE İzler Derneği'nin, Türk kadınının kanser riskini azaltmak, erken teşhis ve tedavisine destek olmak için Türkiye genelinde başlattığı 'Pembe Rota' projesi Bursa'da düzenlenen panel ile kadınlar, meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

Bursa'da 'meme kanseri' paneli

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- PEMBE İzler Derneği'nin, Türk kadınının kanser riskini azaltmak, erken teşhis ve tedavisine destek olmak için Türkiye genelinde başlattığı 'Pembe Rota' projesi Bursa'da düzenlenen panel ile kadınlar, meme kanseri konusunda bilgilendirildi.
'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında alışveriş merkezinde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ayşe Arman yaptı. Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Prof. Dr. Bülent Orhan, Prof. Dr. Gökhan Demir, Prof. Dr. İlkkan Dündar ve Prof. Dr. Tufan Bilgin, panele katılan Bursalı kadınlara, meme kanseri konusunda bilgiler verdi.
Panel öncesinde açıklama yapan Ayşe Arman, Pembe İzler Derneği'nin, kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak için kurulduğunu söyledi. Dernek ile Türkiye turuna çıktıklarını ifade eden Arman, "Hayatta yaptığım en anlamlı şeylerden biri oldu. Bir başkası için bir şeyler yapabilmek kadar güzel bir şey yok. O yüzden diyoruz, 'Dünyayı iyilik kurtaracak. İyilik bulaşıcıdır.' Şimdi de Bursalılar ile birlikte iyiliği bulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

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Bursa'da 'meme kanseri' paneliBursa'da 'meme kanseri' paneli

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