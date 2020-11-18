HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da merdiven yıkarken canından oluyordu

Bursa’da merdiven yıkarken canından oluyordu

18.11.2020 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, merdiven silerken ayağının kayması sonucu beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Bursa’da, merdiven silerken ayağının kayması sonucu beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre merdiven silerken ayağı kayan kadın merdivenlerden aşağıya çakıldı.
Yerde yatan kadını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerini ararken, ilk müdahale yan apartmanda kliniği bulunan diş doktoru ve personel tarafından yapıldı.
Yaralı kadın daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyorÇakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyor
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp pişirdi İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp pişirdi
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir tehdit mesajı daha!

Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyor

Hamile olduğunu söyleyince... Genç modele darp kamerada

Hamile olduğunu söyleyince... Genç modele darp kamerada

Gökçeada feribot seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Deniz ulaşımına hava engeli: İptal edildi

Gaziantep’te 579 polisle 12 saatlik uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep’te, 579 polisle 12 saatlik uyuşturucu operasyonu!

Son dakika! İstanbul'da hortum oluştu

İstanbul'da hortum!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.