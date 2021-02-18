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Bursa’da meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı

18.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ocak ayında meydana gelen 2 kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bursa’da ocak ayında meydana gelen 2 kazanın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerini, internet sitesinden paylaştı .Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmazdı’ ve ’Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı’ notları düşülen görüntülerde, sürücülerin aşırı hızlı araç kullandıkları, trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve takip mesafelerini korumadıkları görüldü.Meydana gelen kazalardan birinde sürücüsü hatalı şerit değiştirmek isteyen otomobil aşırı hız yüzünden başka bir otomobile çarpıyor.

Bursa’da ocak ayında meydana gelen 2 kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bursa’da ocak ayında meydana gelen 2 kazanın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerini, internet sitesinden paylaştı .Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmazdı’ ve ’Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı’ notları düşülen görüntülerde, sürücülerin aşırı hızlı araç kullandıkları, trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve takip mesafelerini korumadıkları görüldü.
Meydana gelen kazalardan birinde sürücüsü hatalı şerit değiştirmek isteyen otomobil aşırı hız yüzünden başka bir otomobile çarpıyor. Diğer kazada ise, sürücüsünün trafik ışıklarını uymadığı otomobil, başka bir otomobille çarpışıyor.

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