Bursa'da meyve ağaçlarında don zararı

YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde nisan ayının son haftasında yaşanan don, 15 bin dönümlük meyve bahçelerinde zarara yol açtı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle, meyve ağaçlarının çiçeklerinin zarar gördüğünü belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Elma, kiraz, armut, şeftali ağaçlarının bazılarının çiçeklerinde yanıklar oluşmuştu. Bir aylık sürenin geçmesinin ardından zararın boyutları bugünlerde ortaya çıktı. Meyve ağaçlarında en az yüzde 50'sinde verim kaybı var. Vatandaşlar bu yaz bu meyveleri pahalıya yiyecek" dedi. Aktaş, don nedeniyle şeftali ağaçlarının hiç meyve vermediğini, elma, kiraz ve armut ağaçlarında ise verim kaybının yüzde 50'lerde olduğunu sözlerine ekledi.

‘80 KURUŞTAN 2 LİRAYA ÇIKTI’

Öte yandan Yenişehir Kavaklı mahalleli çiftçi Necmettin Kuruhan ise, geçen yıl dalında 70-80 kuruştan alıcı bulan armutun bugünlerde dalında toptan satış fiyatının şimdiden 2 TL'yi bulduğunu söyledi.

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