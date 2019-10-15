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Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Orhaneli ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu yolda meydana gelen kazada minibüsteki kişilerden biri yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpıştı.

Minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza minibüs Orhaneli TIR trafik kazası

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