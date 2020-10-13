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Bursa’da MİT ve jandarma operasyonu: 2 DEAŞ’lı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleriyle yapılan ortak operasyonda DEAŞ ve PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt üyelerinin tespiti için operasyon yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleriyle yapılan ortak operasyonda DEAŞ ve PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt üyelerinin tespiti için operasyon yapıldı. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 33 yaşında N.S. isimli örgüt üyesi ile PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan Mahmur kampında eğitim aldığı tespit edilen 28 yaşındaki M.Ö, sabahın erken saatlerinde Jandarma Özel Harekat Timleri desteğiyle yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Bursa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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