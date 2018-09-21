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Bursa'da MKP/HKO operasyonuna 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

BURSA Enmiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Maoist Kominist Partisi/ Halkın Kurtuluş Ordusu'na (MKP-HKO) yönelik operasyonda 3'ü dağ kadrosunda olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına alındı.

Bursa'da MKP/HKO operasyonuna 10 tutuklama

BURSA, (DHA)- BURSA Enmiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Maoist Kominist Partisi/ Halkın Kurtuluş Ordusu'na (MKP-HKO) yönelik operasyonda 3'ü dağ kadrosunda olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına alındı. Bursa ve Tunceli'de sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrollük koşulu ile serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonrası MKP/HKO'nun dağ kadrosunda yer alan ismi açıklanmayan üç kişinin Bursa'da olduğunu belirledi Polis, örgüt militanların yurt dışına çıkması için kendilerini barındıran, sahte kimlik ve pasaport çıkartan aralarında genç kızlarında bulunduğu 8 kişinin ismini tespbit etti. Yapılan eş zamanlı operasyon ile 11 kişi gözaltına alındı.
Dağ kadrosunda yer alan üç kişi sorgulanmak üzere Tunceli'ye gönderildi. İfadeleri alınan sanıklar Bursa ve Tunceli'de, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Bunlardan 10'u tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrollük koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Bursa'da MKP/HKO operasyonuna 10 tutuklama

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