HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın! Binlerce koltuk küle döndü

Bursa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın! Binlerce koltuk küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 20:32 | Son Güncelleme

Bursa’da mobilya fabrikasının koltuk imalatı bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükseldi. Yangın 2,5 saatte ancak kontrol altına alınabildi.

Bursa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın! Binlerce koltuk küle döndü

Yangın, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokakta bulunan 4 katlı işyerinin en üst katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, koltuk döşeme hanesinde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler binayı sararken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Çalışanlar kendini can havliyle dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNLERCE KOLTUK KÜLE DÖNDÜ

Polis ekipleri fabrika etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. 2,5 saatte ancak yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu binlerce koltuk yanarak kül oldu. Yangın sonucu büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangın sırasında park halinde olan araçların sahibine ekipler ulaşamayınca devreye insan gücü girdi. Çevredeki vatandaşlar park halindeki araçları el birliğiyle kaldırdı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Çankırı’da 2.7 şiddetinde depremÇankırı’da 2.7 şiddetinde deprem
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Davutoğlu'ndan flaş cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Davutoğlu'ndan flaş cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Duygu Çelikten toprağa verildi
Duygu Çelikten toprağa verildi
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı
10 metre yükseklikteki şelale kenarından yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri, BM'de İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Erdoğan'ın eleştirileri İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Muğla'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çankırı’da 2.7 şiddetinde deprem
Çankırı’da 2.7 şiddetinde deprem
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Muğla'da tekneden atılan işaret fişeyi adayı yaktı
Tekneden atılan işaret fişeyi adayı yaktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.