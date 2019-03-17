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Bursa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

Bursa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhun Çevrim (19) yönetimindeki 16 JE 136 plakalı motosiklet, Bursa-Ankara kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Ceyhun Çevrim ile motosiklette bulunan Semih Kaçar (18) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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bursa kaza inegöl kaza Motosiklet

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