Bursa’da motosiklet hırsızlarına suç üstü

Bursa’da 142 güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri motosiklet hırsızı 6 kişiyi yakalamayı başardı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesindeki motosikleti çalınan iki kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. İnegöl Jasat ve özel kurulan ekipler tarafından 142 güvenlik kamerası incelendi. Şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, Ü.M., M. K., N.Y., S.U. ve Y.T. isimli şüpheli şahısları bahse konu motosikletleri O. K. isimli kişiye satma aşamasında iken suç üstü yakaladı. Çalınan motosikletler ruhsat sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Bahse konu motosikletleri satın alan O.K., sıfatı ile ifadesinin alınarak serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



