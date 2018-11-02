Bursa'da motosiklet ile tehlikeli yolculuk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin motosiklet üzerinde ellerini bırakarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.
İlçe merkezinde, plakasız bir motosikletin sürücüsü, zaman zaman ellerini havaya kaldırarak yolculuk yaptı.
Motosiklette uzun süre hiçbir yere tutunmadan yol alan sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.
Polis, motosikletin sürücüsünün O.A. olduğunu belirledi.
Sürücüye trafik cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.
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