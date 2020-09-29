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Bursa’da motosiklet terörü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin motosiklet denetiminde çekilen görüntüler magandaların yaşattığı terörü gözler önüne serdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin motosiklet denetiminde çekilen görüntüler magandaların yaşattığı terörü gözler önüne serdi. Kaçmak için denetim yapan polislerin üzerine motosiklet süren kural tanımaz sürücü ile ters şeritten kilometrelerce kaçan bir başka sürücünün görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, motosiklet ve şarjlı bisikletlerin yaygın olarak kullanıldığı İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçenin farklı noktalarında uygulama yaptı. Kurallara uymayanlara ve evrakları eksik olan sürücülere ceza yağdı. Sinanbey Mahallesi’nde yapılan 2 saatlik uygulamada motosiklet sürülerine yaklaşık 30 bin TL ceza kesildi. Denetimler sırasında polislerin ’dur’ ikazlarına uymayan gözü dönmüş sürücüler yürekleri ağza getirdi. Motosikletli bir magandanın kaçmak için motosikleti denetim yapan polislerin üzerine sürüp gitmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Denetimden kaçmak için Bursa-Ankara Karayolunu tersten giden bir başka maganda ise hem kendi canını hem de polislerinkini hiçe saydı. Trafik canavarını görenler şok oldu.

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