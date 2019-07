Bursa'da motosiklet tutkunlarını buluşturan festival

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Keles ilçesinde, 3 gün süren ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bursa Enduro Motosiklet Festivali'ne farklı ülke ve şehirlerden binlerce motosiklet tutkunu katıldı. Çeşitli gösterilerin ve yarışların yapıldığı festival bugün sona erecek. 'Bursa Enduro Motosiklet Fan Club' üyeleri tarafından Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da 3 gün süren 14'üncüsü düzenlenen Bursa Enduro Motosiklet Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Festival alanında bir araya gelen motosiklet tutkunları, çeşitli gösteriler yapıp özel olarak hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Yoğun ilgi gösterilen yarışlarda, motosiklet sürücüleri zaman zaman çamura saplanınca zor anlar yaşadı. 8 farklı müzik grubunun konser verildiği ve kamp çadırlarının kurulduğu festival bugün sona eriyor. Organizasyon sorumlusu ve Bursa Enduro Motosiklet grubunun yönteicisi olan Nazmi Türksever, "Sponsor destekleriyle bu etkinlikleri düzenleyebiliyoruz. İlginin her geçen yıl daha fazla artıyor. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından motosikletleriyle gelenler var. Diyarbakır'dan gelen de İzmir'den gelen var. Binlerce kişi burada doğayla iç içe bu festivale katılıyor. Enduro parkurlarımız var orada yarışmalar düzenleniyor. Festival alanında bir çok yarışma düzenleniyor. Akşamları konserlerimiz oluyor. Buraya motosikleti, doğayı, eğlenmeyi seven arkadaşlarımız geliyor ve hep birlikte keyifli anlar geçiriyoruz" dedi.