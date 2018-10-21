Bursa'da motosikletli polis timiyle taksi çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, motosikletli polis timiyle (Yunus) taksinin çarpışması sonucu ikisi polis memuru üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kükürtlü Caddesi Kükürtlü Taksi Durağı önünde Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, polis memurları Hayrettin Yılmaz ve Sezer Bektaş ile taksi sürücüsü Sıtkı Dağ yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Kükürtlü Caddesi'ni çift taraflı trafiğe kapatırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

