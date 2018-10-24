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Bursa'da motosikletli polis timiyle taksinin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın beyin ölümünün ardından alınan organları, Ankara ve Bursa'daki 5 hastaya nakledilecek

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, üç gün önce motosikletli polis timiyle (Yunus) taksinin çarpışması sonucu gerçekleşen beyin ölümünün ardından 29 yaşındaki polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın organları, 5 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hastane yetkilileri, Yılmaz'ın ailesine bilgi vererek, organ bağışı teklifinde bulundu.

Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Yılmaz'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbreklerinin alınması için harekete geçildi.

Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Yenişehir Havaalanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'daki bir hastaneye gönderilirken, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, böbrekleri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kükürtlü Caddesi Kükürtlü Taksi Durağı önünde, Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hayrettin Yılmaz (29) şehit olmuştu.

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