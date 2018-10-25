HABER

Bursa'da motosikletli polis timiyle taksinin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan taksi şoförü, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, motosikletli polis timiyle (Yunus) taksinin çarpışması sonucu bir polisin şehit olduğu kazada yaralanan taksi şoförü, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kükürtlü Caddesi'ndeki taksi durağı önünde meydana gelen kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Kükürtlü Taksi Durağı önünde, 21 Ekim Pazar günü Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hayrettin Yılmaz, şehit olmuştu. Diğer polis memuru Sezer Bektaş ile taksi şoförü Dağ yaralanmıştı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Antalya’da Cumhuriyet konseriAntalya’da Cumhuriyet konseri
Karşıyaka’da Cumhuriyet şöleniKarşıyaka’da Cumhuriyet şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza motosikletli polis timiyle taksinin çarpışması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire içine düştü

Diyarbakır'da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire içine düştü

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.