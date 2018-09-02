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Bursa'da motosikletten düşen sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 09:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşen sürücü İlker Olgun (35), hayatını kaybetti.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşen sürücü İlker Olgun (35), hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikleti ile Ankara-İzmir Yolu güzergahında ilerleyen İlker Olgun, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu motosikletten düştü. Olgun, yolun kenarındaki refüje doğru sürüklenirken, motosiklet ise 100 metre ileride park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Olgun'u, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olgun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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