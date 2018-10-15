Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan muhtarlar korosu, "Mühürden Notaya" temasıyla Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde verilen konserde, mahalle muhtarlarının yer aldığı orkestrayı şef Serkan Kiviz yönetti. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası da eserlere eşlik etti.

Gecede, "Fikrimin İnce Gülü", "Elbet Bir Gün Kavuşacağız" ve "Duydum ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini" gibi Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Konser sonunda koronun performansı, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

