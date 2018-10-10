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Bursa'da "Müzeyyen Senar'ın 100. Doğum Yılı" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 03:50 | Son Güncelleme

Bursa'da "Müzeyyen Senar'ın 100. Doğum Yılı" konseri

Bursa'da, 2015 yılında vefat eden sanatçı Müzeyyen Senar'ın doğumunun 100. yılı anısına konser verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları sezonun ilk konserinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Şef Ayşe Sağlam'ın yönettiği konserde solistler Ayşe Gül Yüzgeç ve Salih Taşkın, Müzeyyen Senar'ın sevilen ve unutulmayan şarkılarını seslendirdi.

Gecede, Tük Sanat Müziğinin unutulmaz parçaları Hicaz, Acem ve Kürdi makamlarıyla yorumlandı.

Konser sonunda solistlere çiçek takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Gül Yüzgeç Ayşe Sağlam konser Müzeyyen Senar Salih Taşkın

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