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Bursa’da narkotik operasyonu: 3 tutuklu 1 adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Bursa’da 5 bin adet uyuşturucu madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç ve 200 gram kannabinoid ile yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’ya uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçların getirilip dağıtmak suretiyle uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bursa’da 5 bin adet uyuşturucu madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç ve 200 gram kannabinoid ile yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’ya uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçların getirilip dağıtmak suretiyle uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştirerek operasyon düğmesine basan ekipler, E.E., A.K., İ.S. ve A.Ş.’yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin adet uyuşturucu madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç, 200 gram kannabinoid, metamfetamin, esrar ve bir miktar para ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan E.E., A.K. ve İ.S., emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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