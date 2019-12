Bursa’da narkotik operasyonu: 5 şüpheli adliyede

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yarım kilo uyuşturucuyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T., O.K., O.A., E.A. VE E.T. isimli şüphelilerin uyuşturucu sattığını tespit etti.Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 520 gram sentetik kannabinoid, 30 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 16 bin 650 lira para ele geçirdi.

Emniyette ifadeleri alınan M.T., O.K., O.A., E.A. ve E.T. burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.