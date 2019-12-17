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Bursa’da narkotik operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa’da yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 35 adet ecstasy tablet, 13 gram sentetik kannabinoid, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden el edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheliden T.G., R.D., M.S.D., B.N. ve M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca K.D. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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