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Bursa'da narkotik uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 07:55 | Son Güncelleme

BURSA’da düzenlenen Özel Harekat destekli narkotik uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik uygulaması

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da düzenlenen Özel Harekat destekli narkotik uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.
​Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda polisin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli şahısların GBT sorgusu yapıldı. 112 şahıs ve 36 araç arandı. 4 saat süren uygulamada 2 kişi gözaltına alındı, 43 gram metamfetamin, bir miktar esrar, uyuşturucu madde almak için kullanılan aparatlar ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamada 2 sürücüye 4 bin 632 lira ceza uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Bursa'da narkotik uygulamasıBursa'da narkotik uygulamasıBursa'da narkotik uygulamasıBursa'da narkotik uygulaması

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