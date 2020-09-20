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Bursa’da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmaları sırasında uyuşturucu satıcısı, polisleri görünce elindeki çantayı bırakıp kaçtı.

Bursa’da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmaları sırasında uyuşturucu satıcısı, polisleri görünce elindeki çantayı bırakıp kaçtı. Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alınırken, bıraktığı çantada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri A.K. isimli şahsın uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi. Ekipler şahsı takibe aldı. A.K. isimli şahıs takip edildiğini fark edince Sinanbey Mahallesi’nde elindeki çantayı atıp kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Attığı çanta kontrol edildiğinde çanta içerisinde satışa hazır 68,19 gram metamfetamin maddesi ve 1 çıkı halinde 8,85 gram bonzai maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahsın üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 765 TL para da ele geçirildi. A.K.’nin evinde de arama yapan ekipler, evde 12,45 gram esrar maddesi ve 40,90 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa’da nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

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