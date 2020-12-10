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  4. Bursa’da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı

Bursa’da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı

10.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsız polis kovalamacası kameralara yansıdı.

Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsız polis kovalamacası kameralara yansıdı. Otomobil hırsızlarının peşine düşen polisler, şüphelilerin kaçtığı aracı sıkıştırınca aracı bırakıp kaçmaya çalışan 2 kişi Bursa caddelerinin altını üstüne getirdi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Havaya ateş açan polisler, zanlılardan ikisini kısa sürede etkisiz hale getirmeyi başardı.
Bursa Polisi son günlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.
Nefes kesen kovalamaca merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu’ndaki bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. Hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki kişiyi fark eden polis nefes kesen takip başlattı.
Takip sonucu yakalanacağını anlayan 2 şahıs, kaçmaya başladı. Mudanya Caddesi üzerinde kaçan şüphelileri kovalayan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Taksiye binip kaçmak istedi bir başka taksi yolunu kesti
Kaçan şüphelilerden biri alışveriş merkezi önünde bulunan bir taksiye binerek kaçmak istedi. Taksinin hareket ettiği sırada bir başka taksi sürücüsü aracının süphelinin bulunduğu taksinin önüne çekip yolunu kesti. Polis ekipleri taksinin içerisindeki şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp etkisiz hale getirdi. Diğer kaçan şahsı da AVM’nin kapısı önünde yakalayan ekipler yere yatırıp ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Polis merkezine götürülen şüpheliler adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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