HABER

Bursa’da Nevruz coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bursa’da Nevruz kutlamaları coşkulu şekilde başladı.

Bursa’da Nevruz kutlamaları coşkulu şekilde başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Müze Müdürlüklerinin birlikte organize ettiği Bursa Bıçak Müzesi’ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Folklor Grubu damga vurdu. Kılıçkalkan ekibinin de Nevruz ateşinden atladığı kutlamalarda çocuklar demir dövdü.
Bursa’da Nevruz kutlamaları sabah erken saatlerde başladı. Bursa Bıçak Müzesi’ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Tarbagatay Valiliği Kültür Merkezi Babalar Sazı Etna Folklor Grubu da katıldı. Gurubun seslendirdiği şarkılar ile çaldıkları enstrümanlar büyük ilgi gördü.
Ayrıca müze bahçesine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde Nevruz ateşi yakıldı. Kılıçkalkan ekibi başta olmak tüm davetliler ateşin üzerinden atladılar. Kutlamalarda demir döven minik öğrenciler daha sonra müze bahçesindeki dilek ağacına dileklerini astılar.
Nevruz’u bu yıl Kazakistanlı misafirler ile birlikte kutladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihriban Kocabıyık, "Gece ve gündüzün eşitlendiği gündeyiz. Hep beraber baharı kutluyoruz. Tüm Türk dünyasının Nevruz bayramı kutlu olsun" dedi. Kocabıyık daha sonra alanda bulunan okçularla birlikte ok atıp ardından Nevruz çorbası dağıttı.
Kazakistan folklor ekibinin yönetmeni Nazira Muhammedova ise, "Kazakistan’dan bugün Nevruz bayramı için Türk Dünyası Müzikleri Dostluk Konseri’ne geldik. Bıçak müzesini görmekten çok mutlu olduk tüm Türk dünyasının Nevruz bayramını kutluyorum" dedi.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Camilere yapılan saldırıya üzülen öğrenciler, namaz kıldıkları camiyi temizledilerCamilere yapılan saldırıya üzülen öğrenciler, namaz kıldıkları camiyi temizlediler
Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlamasıElazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

'Hudut kartalları' sınırda kuş uçurtmuyor

'Hudut kartalları' sınırda kuş uçurtmuyor

Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Diyarbakır'da hareketlilik! Toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Kocaeli'nde korkunç kaza!

Kocaeli'nde korkunç kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.