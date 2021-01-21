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Bursa’da Nilüfer Çayı buz tuttu, vatandaşlar üzerinde yürüdü

21.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi nedeniyle Nilüfer Çayı’nın bazı kısımları buz tuttu.

Bursa’da hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi nedeniyle Nilüfer Çayı’nın bazı kısımları buz tuttu. Akarsuyun buz tutan kısımları havadan görüntülenirken, bazı vatandaşlar buz tutan noktalarda yürüdü.
Bursa’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceye düştü, Nilüfer Çayı’nın bazı bölümleri buz tuttu. Buz üzerinde yürüyen vatandaşlar, fotoğraflandı. Kar yağışının ardından meteorolojinin don olaylarına karşı uyardığı kentte, dün gece termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Akıntının az olduğu bölümleri tamamen buzla kaplanan çayda yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Buz tutan çay havadan drone ile de görüntülendi.

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