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Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 22:21 | Son Güncelleme

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A.

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.’nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede Burcu A. ve nişanlısı Berat G.’nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.
Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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