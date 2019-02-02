Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası (2)

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.’nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede Burcu A. ve nişanlısı Berat G.’nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.
Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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