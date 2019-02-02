Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası (2)

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.’nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede Burcu A. ve nişanlısı Berat G.’nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.
Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Maduro'dan flaş seçim açıklaması!
Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu
Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum