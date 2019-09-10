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Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bursa’da iki öğrenci servisi çarpıştı, biri öğretmen dört kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Bursa’da iki öğrenci servisi çarpıştı, biri öğretmen dört kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki öğrenci servisine çarpan diğer servis minibüsü, daha sonra bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada biri öğretmen dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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