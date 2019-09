Bursa'da öğrenci ve veliler, kapatılan okullarını geri istiyor

Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesindeki Ümitalan Ortaokulu, öğrenci sayısının 40’ın altında olması nedeniyle kapatıldı. Okullarının yeniden açılması için eylem yapan öğrenci ve veliler, bahçede sıraya girerek İstiklal Marşı okuyup tepkilerini gösterdi. Ayrıca veliler ve öğrenciler, okulun açık olan ilkokul bölümünde, 1, 2, 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin aynı sınıfta, tek öğretmenle eğitim gördüğünü iddia edip, tepki gösterdi.

Kestel İlçesi Ümitalan Mahallesi'ndeki Ümitalan İlkokulu ve Ortaokulu, öğrenci kapasitesinin yasal sayının altında olduğu gerekçesiyle Bursa Valiliği tarafından kapatıldı. Bu okulda eğitime devam eden öğrenciler, servisle 6 kilometre uzaklıktaki başka köylerdeki okullarda öğrenim göremeye başladı. Mahallelinin başvurusu üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokul bölümünün eğitime devam etmesine onay verdi. Ancak okulda müdür haricinde bir öğretmenin bulunması nedeniyle 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin aynı derslikte eğitim gördüğünü iddia eden veliler, alınan karara tepki göstererek okul önünde eylem yaptı. Veliler, ortaokulun tekrar açılmasını istedi.

'ÖĞRENCİLİK YILLARIMIZDAKİ GİBİ SIRAYA GİREREK TEPKİ GÖSTERDİK'

Okulun açılana kadar eylemlerinin devam edeceğini söyleyen mahalle sakinlerinden Nurettin Oruç, okulun 1995-1996 eğitim öğretim yılında hizmete girdiğini belirterek, "Okulumuzu 8 öğrenci için kapatarak, öğrencilerimizi komşu köylere yönlendirdiler. Tabi ki biz okulumuzu geliştirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Okulumuzun yıllardır derneği var. Okulumuz 1995- 1996 eğitim öğretim yılında hizmete girdi. Bu okulu kendi imkanlarımızla yaptık. Onca emeklerimizin karşılığı bu mu olacaktı? İlk zamanlarda yaklaşık 200 öğrenci vardı. Şu an yaklaşık 100 öğrenci var. Ama bazı sınıflarda birkaç eksikten dolayı okulumuz kapatılarak, öğrencilerimizi komşu köylerin okullarına vermişler. Okulumuz şu an kapanmadı, ama 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıfa kadar bütün öğrenciler bir arada okuyorlar. Bu karma eğitim ne kadar faydalı olur, onu bilemiyorum. Bunun da çaresine bakılmalı. Biz gencimiz, yaşlımız bütün veliler sıraya girdik. Öğrencilik yıllarımızdaki gibi sıraya girerek İstiklal Marşı'nı okuyup verilen karara tepki gösterdik" dedi.

'VAR OLAN OKULU NEDEN KAPATIYORLAR?'

Kararın ardından Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiklerini belirten velilerden Hanife Gülaçtı, "Bize 4 sınıf bir arada tek öğretmen önerisini sundular. Bu şekilde istemiyoruz. Kendileri çocuklarını bu şekilde okutmak isterler mi? Devlet okula yakacak vermiyormuş, hademe vermiyormuş. Sobayı biz yakacakmışız, temizliği biz yapacakmışız. Tek öğretmen, aynı anda 4 sınıfa eğitim verecek. Okulumuzun kapanmaması için ya buraya öğrenci bulup, okula kaydettirip, açtıracağız, ya da kendi imkanlarımızla servis tutup başka köylere çocuklarımızı yollayacağız. Biz taşımalı eğitim de istemiyoruz. Kendi okulumuzun açılmasını istiyoruz. Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de gittik, belediyeye de gittik. Ama kimse bize yardımcı olmadı. Okulumuzun her şeyi var. Var olan bir okulu neden kapatıyorlar. Biz kendi imkanlarımızla bu okulu yaptık" dedi.

'BÖYLE NASIL OKUYACAĞIZ BİLMİYORUM'

Okulun kapatılmasına üzülen öğrencilerden Elif Ardıç (9), "Ben okulumun kapatılmasını istemiyorum. Başka köye de gitmek istemiyorum. Bizim okulumuz çok güzel. Sadece öğrenci sayısı biraz eksik. Çevre köylerden buraya gelebilir. Bizim okulumuz hem büyük, hem de güzel. Öğrenci sayısı az olduğu için 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilere sadece bir öğretmen bakıyor. Böyle nasıl okuyacağız bilmiyorum. Büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.