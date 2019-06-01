Bursa'da öğrenci ve velilerin LGS heyecanı başladı

Muammer İRTEM,Semih ŞAHİN,Ümit BABABCAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu saat 9.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde okullarda yerini alan binlerce öğrenci, istediği liseye girebilmek için ter döküyor. Aileler ise okulların bahçelerinde heyecanla bekliyor.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenciler, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara akın etti. Öğrenciler sınıflarda sınava girerken, aileleri ise dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Bazı annelerin çocukları için Kur-an'ı Kerim okuduğu görüldü.

Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verecek. İlk oturum 75 dakika sürecek. Öğrenciler 45 dakikalık arada dinlendikten sonra 11.30’da başlayacak olan ikinci oturum için tekrar salonlarda yerlerini alacak.

