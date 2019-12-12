HABER

Bursa’da öğrenciler 7.4 ile sallandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine getirilen deprem tırını gezen öğrenciler 7,4 şiddetindeki depremi tecrübe edince büyük heyecan yaşadı.Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde hissedilen ve Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye deprem simülasyon tırı getirtildi.

Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine getirilen deprem tırını gezen öğrenciler 7,4 şiddetindeki depremi tecrübe edince büyük heyecan yaşadı.
Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde hissedilen ve Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye deprem simülasyon tırı getirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Afetlere Hazırlık Yılı" çalışmaları kapsamında hafta içi öğrencilere hafta sonu ise ilçe halkına simülasyon eğitimi verilecek. İlçede öğrenim gören İlk, Orta ve Lise öğrencilerine 1999’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi simülasyonla gösterildi. Yapay deprem anında öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

7.4 lük deprem anını yaşadılar
Öğrencilere önce AFAD personeli Alper Demir tarafından deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra öğrenciler gruplar halinde deprem simülasyonu tırına alınarak 7,4 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı. Adnan Menderes Meydanı’nda konuşlandırılan tırda öğrencilere deprem hissi yaşatılarak, o anda yapılması gerekenler anlatıldı. Deprem anını yaşayan öğrenciler, yaptıkları açıklamada gerçek bir deprem anında ne yapacaklarını bilmediklerini ancak verilen bu eğitimlerle birlikte daha da bilinçlendiklerini belirtti. Öğrenciler deprem tırındaki 7,4 büyüklüğündeki depremin gerçek olmamasına rağmen korktuklarını söyledi. AFAD deprem simülasyon tırı 12

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Merkez Bankası'ndan Beklentilerin Üstünde Faiz İndirimiMerkez Bankası'ndan Beklentilerin Üstünde Faiz İndirimi
Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ FotoğraflarKaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ Fotoğraflar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.