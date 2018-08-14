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Bursa'da öğrencilerin bulunduğu otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 22:18 | Son Güncelleme

BURSA'da Uludağ'da piknikten dönen yurt öğrencilerinin bulunduğu otobüs, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi.

Bursa'da öğrencilerin bulunduğu otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (2)- Yeniden

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Uludağ'da piknikten dönen yurt öğrencilerinin bulunduğu otobüs, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada şans eseri uçuruma metreler kala duran otobüste 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 öğrenci de yaralandı.
Kaza saat 20.05'de Uludağ- Osmangazi ilçesi arasındaki Dobruca Mevkii'nde meydana geldi. Uludağ'da piknik yapan yurt öğrencileri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı otobüsle Osmangazi ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Virajlı dik yokuştan inen otobüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontroldan çıkarak devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen otobüs, uçurumun kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan birçok yolcu AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastenelere götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren 38 yaralıdan ise 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada bazı yaralıların özel otomobillerle hastanelere taşındığını söyleyen yetkililer, bu nedenle yaralı sayısında artış olabileceğini bildirdiler.
Kaza nedeniyle Uludağ'dan Bursa'ya gidiş yönü bir süre ulaşıma yapandı. Devrilen otobüsün kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Bursa'da öğrencilerin bulunduğu otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (2)- YenidenBursa'da öğrencilerin bulunduğu otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (2)- Yeniden

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